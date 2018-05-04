В Марий Эл прокуратура обнаружила захват территории гидротехнических сооружений

В Марий Эл на Оршанском гидроузле у деревни Кугунур хозяйствующий субъект захватил часть территории гидротехнического сооружения (ГТС). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Кроме того, в ходе проверок выяснилось, что администрации Масканурского, Пектубаевского, Сотнурского, Староторъяльского, Чуксолинского, Эмековского поселений, а также Волжского и Новоторъяльского районов не контролировали на должном уровне часть своих ГТС. Также в трех поселках Сернурского района не утверждены правила эксплуатации ГТС.

По результатам проверок главам районных администраций направлены 11 представлений о нарушениях. Сейчас все они находятся на рассмотрении.

Всего на территории Марий Эл находится 186 ГТС, 134 из них принадлежат муниципалитетам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 27 гидротехнических сооружений находятся в аварийном состоянии.