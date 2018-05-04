Заслуженные летчики-испытатели провели «уроки мужества» для казанских школьников

Фото: пресс-служба "Тулпар Аэро Групп"

3 мая казанские лицеи №35 и №83 посетили три Героя России — заслуженные летчики-испытатели ЛИИ им. М.М. Громова и ОКБ им. А.И. Микояна Александр Крутов, Венер Мухаметгареев, Марат Алыков. Во второй половине дня с летчиками-испытателями встретились студенты КНИТУ-КАИ. Гости рассказали об особенностях своей профессии, а также поделились секретами, как каждый из ребят может стать летчиком-испытателем или инженером экспериментальной авиации.

Выбор именно этих учебных заведений неслучаен: на базе лицея №35 функционирует методический республиканский центр аэрокосмического образования, где к миру авиации детей приобщают с 12 лет. Они проходят теоретическую и практическую подготовку, выполняют полеты на авиатренажерах и на настоящих воздушных судах. Детей в центре готовят к поступлению в военные и гражданские авиационные учебные заведения. В лицее №83 находится один из 9 филиалов учебного центра.

В Казань летчиков-испытателей пригласил председатель Совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким. По его словам, пилотов нужно растить с детства и чем раньше человек примет решение быть летчиком, тем лучше. «Казань — авиационный город. Она обладает хорошим ресурсным потенциалом для воспитания качественных кадров для российской авиации. Для совсем малышей работают «Дом занимательной науки и техники», кружки авиамоделирования в различных центрах. Для тех, кто постарше и уже серьезнее увлекается авиацией, есть образовательные центры на базе лицеев №35, 83. Для тех, кто еще старше — авиационный институт. Есть авиационные заводы, авиакомпании, проектные организации, где можно потом работать», — замечает Азат Хаким.

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