ЦСКА выкупил права на Антона Слепышева у «Салавата Юлаева»

Московский ЦСКА приобрел права на нападающего Антона Слепышева у уфимского «Салавата Юлаева», сообщает «Спорт-Экспресс». Взамен клуб из Башкирии получит защитника ЦСКА Артема Сергеева и права на нападающего Вячеслава Основина, который провел последний сезон в «Сибири».

Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 23-летний форвард Антон Слепышев выступал за «Эдмонтон», и провел 50 матчей за канадский клуб. Он набрал 12 (6+6) очков, при показателе полезности «-4».

С 2012 по 2015 год нападающий выступал за уфимский клуб. Свою карьеру Антон Слепышев начинал в новокузнецком «Металлурге».



