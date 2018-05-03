Глава Минстроя РТ в 2017 году заработал более 3,7 млн рублей

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ирек Файзуллин в 2017 году задекларировал доход в размере 3,76 млн рублей, что почти на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

Супруга Файзуллина за прошлый год увеличила свой доход с 170,4 тыс. до 227,5 тыс. рублей, следует из декларации о доходах.

У министра в общей собственности с его женой находится земельный участок площадью 1249 кв. м, жилой дом на 585,9 кв. м и два дачных дома площадью в 143,9 и 71,5 кв. м. Также главе Минстроя РТ принадлежит микросамолет А-20. Других транспортных средств ни он, ни его супруга не задекларировали.

Кроме того, супруге министра принадлежит земельный участок площадью 2580 кв. м. Также в пользовании Файзуллина и его жены имеется квартира на 164,8 кв. м.

