Скончался советский певец Вадим Мулерман

Певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Об этом сообщила его подруга и коллега Нина Бродская в Facebook.



По ее словам, певец скончался минувшей ночью в госпитале, где он провел неделю. Причину болезни и смерти Мулермана установить не удалось. Певца похоронят на родине в Харькове.

Мулерман являлся народным артистом РСФСР и заслуженным артистом Украины. Он является первым исполнителем таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом».