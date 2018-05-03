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Facebook начал распределять СМИ по рейтингу достоверности

02:33, 03.05.2018
Facebook начал распределять СМИ по рейтингу достоверности
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Facebook начала ранжировать средства массовой информации по рейтингу достоверности. Об этом сообщил руководитель компании Марк Цукерберг на встрече с руководителями таких СМИ, как New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC и т. д.

По его словам, компания внедряет систему, которая оценивает СМИ на основе рейтинга достоверности. Он отметил, что представители Facebook заранее собрали данные о том, как пользователи относятся к различным СМИ.

«Мы помещаем [эти данные] в систему, и она работает на усиление или подавление, мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени», — цитирует Цукерберга Buzzfeed.

Ранее сообщалось, что Facebook разрешит пользователям «очищать историю».

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