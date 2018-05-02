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Facebook разрешит пользователям «очищать историю»

03:34, 02.05.2018
Facebook разрешит пользователям «очищать историю»
Фото: pixabay.com

В Facebook появится аналог кнопки «Очистить историю» в браузере. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

«В вашем веб-браузере у вас есть простой способ очистить файлы cookie и историю. Идея заключается в том, что на многих сайтах нужны файлы cookie для работы, но вы все равно должны очищать свою историю каждый раз, когда захотите. Мы также создаем версию этого для Facebook», — написал он в Facebook.

Ранее соцсеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью Cambridge Analytica. В связи с этим Роскомнадзор направил в компанию запрос о сборе данных пользователей Facebook из РФ.

ТехнологииТелекоммуникации
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