Facebook разрешит пользователям «очищать историю»

В Facebook появится аналог кнопки «Очистить историю» в браузере. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

«В вашем веб-браузере у вас есть простой способ очистить файлы cookie и историю. Идея заключается в том, что на многих сайтах нужны файлы cookie для работы, но вы все равно должны очищать свою историю каждый раз, когда захотите. Мы также создаем версию этого для Facebook», — написал он в Facebook.

Ранее соцсеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью Cambridge Analytica. В связи с этим Роскомнадзор направил в компанию запрос о сборе данных пользователей Facebook из РФ.