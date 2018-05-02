В Башкирии ведут разработку дирижабля на солнечных батареях

Специалисты из Санкт-Петербурга и Уфы ведут разработку дирижабля на солнечных батареях в Чишминском районе Башкирии. Проект поддержали в БГПУ им. М. Акмуллы и Минэкологии РБ.

Проект «Скай Бэйби» предполагает строительство небольшого дирижабля, имеющего двигатели на солнечной энергии.

Разработчик Владимир Бекасов рассказал, что сейчас команда работает над уменьшением веса солнечных панелей, передает портал bash.news.

Широкой общественности дирижабль планируется представить 13 мая. Разработчики считают, что он сможет пригодиться в промышленности, киноиндустрии и других отраслях. В Минэкологии Башкирии рассчитывают использовать аппарат для поиска людей и фиксации браконьеров.