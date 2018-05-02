Начало посевной кампании в Удмуртии отложили из-за осадков

Масштабные полевые работы в Удмуртии отложили из-за осадков. Посевная пройдет позже обычного, но в Минсельхозе УР не видят причин для беспокойства.

«Хотя по сравнению с прошлым годом посевная и запаздывает, на будущий урожай это негативно не повлияет. Задача одна – посеять в оптимальные агротехнические сроки. А это в среднем за десять дней», — приводит пресс-служба министерства слова начальника отдела растениеводства и земельных отношений Алевтины Бурдиной.

По информации ведомства, сельхозпроизводители уже выехали на поля и ведут работы по боронованию многолетних трав и подкормке озимых культур. Старт полевым работам в республике 23 апреля дал Завьяловский район, 28 апреля к нему присоединились Алнашский, Можгинский, Малопургинский и Дебесский районы. Отмечается, что озимые перезимовали удовлетворительно и существенной гибели посевов не выявлено.