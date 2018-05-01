Пашиняна вновь выдвинут в премьеры Армении

Кандидатура лидера протестов в Армении Никола Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

«Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически», — приводит его слова «РИА Новости».

Сегодня Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Повторные выборы пройдут через неделю.