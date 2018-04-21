«Самара Арена» будет претендовать на звание лучшей в стране – Мутко

Стадион в Самаре будет претендовать на звание лучшей футбольной арены России, считает вице-премьер страны Виталий Мутко.



Представитель правительства РФ рассказал, что до завершения строительства осталась примерно неделя. Подрядчику предстоит убрать территорию, заняться навигацией, маркировкой, звуком, светом и системой видеонаблюдения. «Но в целом строительство завершено. Тревог, касающихся поля, больше нет», — цитирует Мутко агентство «ФедералПресс».

Также 21 апреля в Самаре открылся парк футбола. До 22 апреля на Куйбышевской площади города гостям площадки предложат поучаствовать в мастер-классах, викторинах и посетить аттракционы.