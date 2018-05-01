Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении

Депутат Национального собрания от оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян стал единственным претендентом на пост премьер-министра страны, сообщает «Интерфакс».

Срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра Армении завершился 30 апреля в 18.00 (17.00 по мск.) Ничьей кандидатуры кроме Пашиняна, депутатам для рассмотрения предложено не было.

Отмечается, что для избрания Пашиняна премьер-министром страны, за него должны будут проголосовать завтра, 1 мая, 53 члена парламента.

Напомним, сегодня организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны. Под его руководством по Еревану проходят многотысячные митинги сторонников оппозиции.