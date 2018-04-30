МЧС предупредило жителей Оренбуржья о сильном ветре на 1 мая

По данным МЧС 1 мая в Оренбургской области вновь ожидается резкий ветер. Порвы могут достигать силы 23 м/с.

Согласно сообщению МЧС, ночью порывы ветра будут достигать силы 14—19 м/с, а днем усилятся до 18—23 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3—8 градусов выше ноля, днем от +15°С до +18°С, возможен кратковременный дождь.

В МЧС рекомендовали не выходить из дома без необходимости. Тем кто окажется на улице, спасатели посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.

Напомним, что вечером 28 апреля сильный ветер сорвал в Оренбурге крышу общественного туалета.