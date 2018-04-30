Умер владелец сетей Lego, Samsung и Nike

Основной акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс скончался на Камчатке в возрасте 64 лет.



«По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», — передает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента АО «Ланит» Владимир Грибов.

Сейчас АО «Ланит» готовит заявление о ситуации.

Группа компаний «Ланит» управляет сетями re: Store, Samsung, Lego, Nike, Sony Center (всего более 340 магазинов). Состояние Генса журнал Forbes оценивал в $700 млн, что делало его 151-м в списке богатейших жителей страны.