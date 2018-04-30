Ереванский университет готов восстановить Пашиняна через 23 года после отчисления

Руководство Ереванского государственного университета (ЕГУ) выразило готовность восстановить лидера протестного движения Армении Никола Пашиняна в качестве студента. При этом университет готов выдать политику диплом о высшем образовании.



Пашиняна, несмотря на отличную успеваемость, исключили с отделения журналистики филологического факультета ЕГУ за прогулы на выпускном курсе в 1995 году, передает ТАСС со ссылкой на заявление университета.

«Ереванский государственный университет сообщает, что, изучив личное дело Никола Пашиняна, выражает готовность, в случае согласия Пашиняна, обратиться в министерство образования и науки Армении с ходатайством для обеспечения процесса восстановления и выдачи диплома», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в качестве «отклика на публикации последних дней в печати, а также на сбор подписей, организованный нашими студентами».

Ранее стало известно, что Никола Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра Армении.

