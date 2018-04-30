СПЧ может отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил отклонить проект закона, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов.



«Совет рекомендует вернуть в первое чтение и отклонить проект Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — передает ТАСС со ссылкой на экспертное заключение СПЧ.

Отмечается, что рассматриваемые нормы будут обременительными и даже невыполнимыми для администрации социальных сетей.

«Поскольку проект допускает возможность оценки информации, как недостоверной или фальсифицированной и, соответственно, принятие мер ответственности к публичной сети во внесудебном порядке, он открывает широкий простор для административного произвола», — говорится в документе.

При этом формулировки законопроекта, в том числе, определяющие понятие социальной сети и ее владельцев выглядит неопределенным.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.