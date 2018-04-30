СПЧ может отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил отклонить проект закона, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов.
«Совет рекомендует вернуть в первое чтение и отклонить проект Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — передает ТАСС со ссылкой на экспертное заключение СПЧ.
Отмечается, что рассматриваемые нормы будут обременительными и даже невыполнимыми для администрации социальных сетей.
«Поскольку проект допускает возможность оценки информации, как недостоверной или фальсифицированной и, соответственно, принятие мер ответственности к публичной сети во внесудебном порядке, он открывает широкий простор для административного произвола», — говорится в документе.
При этом формулировки законопроекта, в том числе, определяющие понятие социальной сети и ее владельцев выглядит неопределенным.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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