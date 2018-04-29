На площадке Курской АЭС-2 началось сооружение новых атомных энергоблоков

Сегодня на площадке сооружения Курской АЭС-2 началось строительство мощных энергоблоков поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт.

Отмечается, что новый энергоблок строится по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Так, по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения, мощность выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования вырос в 2 раза — до 60 лет, количество персонала сокращено на 30-40%, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Ранее Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» России одобрило проект строительства в Певеке плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».