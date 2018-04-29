Олимпийская чемпионка Алия Мустафина сообщила о своем разводе с мужем

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сообщила о том, что развелась со своим мужем бобслеистом Алексеем Зайцевым.

«Хочу сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть.

Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису, и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», – написала Мустафина в своем Инстаграм.

Напомним, Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года, а в июне 2017 у пары родилась дочка Алиса. Ранее сообщалось, что Алия Мустафина выиграла первый турнир после рождения ребенка.