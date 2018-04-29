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Российские хоккеисты во время матча подрались со спортсменами из Словакии

15:27, 29.04.2018
Российские хоккеисты во время матча подрались со спортсменами из Словакии
Фото: pixabay.com

Российские хоккеисты во время матча подрались со спортсменами из Словакии. Матч «Русь» (Россия) – «Банска Быстрица» (Словакия) на турнире «Кубок Победы-2018» для игроков 2002 года рождения так и не закончился — спортсменов увели с площадки.

Отмечается, что сначала конфликт возник между двумя представителями команд. Их разняли, однако потом возле скамейки «Бански» в драку вступили все спортсмены. По некоторым данным, ее участниками стали и пытавшиеся их разнять тренеры, сообщает «Eurosport».

Ранее Следком возбудил уголовное дело на депутата из Иркутской области за драку с российским борцом.

СпортХоккей
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