Мэрия Кирова показала журналистам безопасный детсад после инцидента с падением ребенка в яму
Мэрия Кирова организовала журналистам экскурсию в безопасный детский сад после падения двухлетнего ребенка в яму. Таким образом администрация доказала, что в городе есть как минимум один образцовый детсад.
При этом многие журналисты усомнились, что подобные условия созданы в других учреждениях Кирова, пишет newsler.ru.
Доступ на территорию детсада возможен только через калитку с домофоном. За порядком следит дежурный, а также 24 камеры наблюдения.
Заведующая детсадом Ольга Григорьевых убеждала журналистов, что состояние конструкций во дворе детсада проверяется дважды в день. Также обследуются и маршруты, по которым ходят во дворе дети.
Напомним, что 27 апреля в Кирове двухлетний ребенок упал в яму на территории детского сада. Воспитательница заметила его отсутствие только при пересчете детей.Общество Кировская область
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