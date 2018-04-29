Мэрия Кирова показала журналистам безопасный детсад после инцидента с падением ребенка в яму

Мэрия Кирова организовала журналистам экскурсию в безопасный детский сад после падения двухлетнего ребенка в яму. Таким образом администрация доказала, что в городе есть как минимум один образцовый детсад.

При этом многие журналисты усомнились, что подобные условия созданы в других учреждениях Кирова, пишет newsler.ru.

Доступ на территорию детсада возможен только через калитку с домофоном. За порядком следит дежурный, а также 24 камеры наблюдения.

Заведующая детсадом Ольга Григорьевых убеждала журналистов, что состояние конструкций во дворе детсада проверяется дважды в день. Также обследуются и маршруты, по которым ходят во дворе дети.

Напомним, что 27 апреля в Кирове двухлетний ребенок упал в яму на территории детского сада. Воспитательница заметила его отсутствие только при пересчете детей.