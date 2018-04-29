В Оренбуржье степной пожар удалось потушить только сегодня утром

Минувшей ночью под Сорочинском в пожаре сгорел дом. Сообщение о возгорании сухой травы поступило 28 апреля в 18.44, полностью потушить огонь удалось только 29 апреля в 05.50.

Распространению степного пожара способствовали сильный ветер (до 23 м/с) и высокая температура, говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбуржью.

В частности, огонь перекинулся на жилой дом в селе 2-я Ивановка под Сорочинском. В 20.01 пожар был локализован, в 20.10 — ликвидирован.

Сегодня в 05.30 из Оренбурга вылетел борт Министерства обороны, который вылил на тлеющий очаг степного пожара 42 тонны воды. Пожар был полностью ликвидирован в 05.50.

Отмечается, что в сгоревшем доме проживал один человек, он не пострадал и сейчас находится у родственников.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 127 человек, 28 единиц техники, из них от МЧС — 65 человек, 16 единиц техники.