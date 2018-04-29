Производителя предметов гигиены из Казани осудили за мошенничество на сумму более 22,3 млн рублей

Совладелец разорившегося казанского производителя предметов гигиены «Клион» Айрат Вафин осужден за крупное мошенничество.



Согласно материалам дела, он обворовал компаньонов и под предлогом запуска линии по изготовлению прокладок от пота и запаха похитил деньги, в том числе выделенные по госпрограмме поддержки предпринимателей «Лизинг-грант», сообщает «Коммерсант».

Общая сумма причиненного ущерба превысила 22,3 млн руб. Вафин вину не признал.

Верховный суд (ВС) Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Айрата Вафина на приговор, вынесенный ему Вахитовским райсудом Казань. Тогда казанского бизнесмена приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Судебная коллегия не находит оснований для отмены приговора», — сказано в определении ВС. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Татарстане осудили за мошенничество подполковника УФСИН в Нижнекамске.