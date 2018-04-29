Умер режиссер фильма «Вокруг света за 80 дней» Майкл Андерсон

Британский режиссер Майкл Андерсон скончался 25 апреля в Ванкувере в возрасте 98 лет. Об этом сообщил его представитель. По его данным, Андерсон скончался у себя дома от болезни сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wrap.

Известность Майклу Андерсону принес фильм «Вокруг света за 80 дней», получивший пять статуэток премии «Оскар».

Кроме того, он стал режиссером первой экранизации романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Среди его работ также картины «Молодая Екатерина» о судьбе Екатерины II, фантастический фильм «Бегство Логана», а также ТВ-экранизация «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери.