Депутат Рады предложил забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

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Депутат Верховной рады заявил, что Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за «оккупацию» Крыма.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — цитирует парламентария «РИА Новости» со ссылкой на издание «Обозреватель».



Он также предложил создать международный консорциум, которому Россия и передаст сооружение. Кроме того, он попросил следить за всеми, кто приезжает в Крым, и применять к ним санкции.

Напомним, президент России Владимир Путин откроет движение по Крымскому мосту 15 мая. Отмечается, что до конца 2018 года по мосту смогут ездить только легковые машины и автобусы, после этого разрешение на передвижение будет дано также и для грузового транспорта.