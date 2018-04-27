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Градоначальник Казани возглавил антирейтинг мэров Татарстана

17:02, 27.04.2018 6
Градоначальник Казани возглавил антирейтинг мэров Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Градоначальник Казани возглавил топ-5 антирейтинга мэров городов Татарстана, составленный РИА «ФедералПресс» на основе голосования жителей республики. Он набрал 2 705 голосов.

Главе местного самоуправления республиканской столицы большинство респондентов вменяют в вину нерешенные проблемы обманутых дольщиков, а также отсутствие четкой программы по их решению. Кроме того, опрошенные считают, что он не в полной мере использует имеющиеся у него возможности.

Вторую строчку рейтинга занял мэр Елабуги Геннадий Емельянов (2 414 голосов). Тройку замыкает градоначальник Бугульмы Линар Закиров (2 208).

Далее идут мэр Нурлата Алмаз Ахметшин (2 140) и глава Альметьевска Айрат Хайруллин (2 011).

Голосование в рейтинге проходило на сайте «ФедералПресс» с марта по апрель 2018 года.

Ранее главы Казани и Уфы вошли в топ-3 рейтинга мэров российских городов.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17:13
    почему дольщики и погорелцы ждут помощи от государства?. они что деньги отдавали госубарству?. сами виноваты. ищут везде выгоду и деньги.
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  • Анонимно 17:20
    Поддерживаю
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  • Анонимно 17:28
    сейчас обещанный жителям родного города запуск и благоустройство Дубравной 8 мая выполнит - рейтинг поднимет - обещал - сделал! Или выгонит Горзеленхоз за срыв...
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  • Анонимно 18:36
    Мягко говоря, некорректный подсчет рейтинга.
    Получается, из 33 тысяч жителей Нурлата "против" своего мэра подали голоса 2140 человек, а из 1243 тыс. жителей Казани (по оф. статистике) - 2705 чел., но при этом лидером антирейтинга почему-то стал мэр Казани.

    Если привести число голосов в "антирейтинге" к числу жителей городов, то мэр Казани имеет самые хорошие показатели - причём несравнимо более хорошие, чем у всех остальных.

    Эх, "математики"...
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  • Анонимно 18:57
    Нужна свежая кровь и незамыленный глаз.
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  • Анонимно 19:41
    Верните Исхакова! С руин 90-х поднял Казань до процветающего города!
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