Градоначальник Казани возглавил антирейтинг мэров Татарстана
Градоначальник Казани возглавил топ-5 антирейтинга мэров городов Татарстана, составленный РИА «ФедералПресс» на основе голосования жителей республики. Он набрал 2 705 голосов.
Главе местного самоуправления республиканской столицы большинство респондентов вменяют в вину нерешенные проблемы обманутых дольщиков, а также отсутствие четкой программы по их решению. Кроме того, опрошенные считают, что он не в полной мере использует имеющиеся у него возможности.
Вторую строчку рейтинга занял мэр Елабуги Геннадий Емельянов (2 414 голосов). Тройку замыкает градоначальник Бугульмы Линар Закиров (2 208).
Далее идут мэр Нурлата Алмаз Ахметшин (2 140) и глава Альметьевска Айрат Хайруллин (2 011).
Голосование в рейтинге проходило на сайте «ФедералПресс» с марта по апрель 2018 года.
Ранее главы Казани и Уфы вошли в топ-3 рейтинга мэров российских городов.ОбществоВласть Татарстан
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Получается, из 33 тысяч жителей Нурлата "против" своего мэра подали голоса 2140 человек, а из 1243 тыс. жителей Казани (по оф. статистике) - 2705 чел., но при этом лидером антирейтинга почему-то стал мэр Казани.
Если привести число голосов в "антирейтинге" к числу жителей городов, то мэр Казани имеет самые хорошие показатели - причём несравнимо более хорошие, чем у всех остальных.
Эх, "математики"...