Градоначальник Казани возглавил антирейтинг мэров Татарстана

Градоначальник Казани возглавил топ-5 антирейтинга мэров городов Татарстана, составленный РИА «ФедералПресс» на основе голосования жителей республики. Он набрал 2 705 голосов.

Главе местного самоуправления республиканской столицы большинство респондентов вменяют в вину нерешенные проблемы обманутых дольщиков, а также отсутствие четкой программы по их решению. Кроме того, опрошенные считают, что он не в полной мере использует имеющиеся у него возможности.



Вторую строчку рейтинга занял мэр Елабуги Геннадий Емельянов (2 414 голосов). Тройку замыкает градоначальник Бугульмы Линар Закиров (2 208).

Далее идут мэр Нурлата Алмаз Ахметшин (2 140) и глава Альметьевска Айрат Хайруллин (2 011).

Голосование в рейтинге проходило на сайте «ФедералПресс» с марта по апрель 2018 года.



Ранее главы Казани и Уфы вошли в топ-3 рейтинга мэров российских городов.