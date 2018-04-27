Глава МЧС России анонсировал начало противопожарных учений в ТЦ и кинотеатрах с 1 мая

В России с 1 мая в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, будут проходить противопожарные учения. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

«С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие, там, где нужно, проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта», — приводит слова Пучкова «РИА Новости».



Напомним, в Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей. Проверки в ТЦ начались после пожара в кемеровской «Зимней вишне», который унес жизни 60 человек.

