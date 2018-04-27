Единороссы Приволжья хотят узаконить создание партий на предприятиях

Региональные отделения «Единой России» из Удмуртии, Башкортостана, Пермского и Ставропольского края, Приморья хотят организовывать первичные отделения партии на предприятиях «по производственному принципу», изменив для этого федеральное законодательство.

«Наши организации расположены только территориально. Люди же просят, чтобы при каждом предприятии, как в советские времена, были какие-то партийные организации», — цитирует «Коммерсант» главу удмуртского отделения Владимира Невоструева.

Единороссы Приморского края также предлагают организовать «партийные группы по производственному принципу».

«Это позволит повысить эффективность реализации партийных проектов с точки зрения выполнения задач, озвученных в послании президента, и значительно усилит проект «Партийная мобилизация» в следующем избирательном цикле», — говорят в приморском отделении.

Сейчас закон предусматривает создание отделений только по территориальному принципу. Башкирское отделение «Единой России» предлагает изменить этот пункт закона и предусмотреть в нем «возможность создавать первичные отделения на производстве».

Ранее несколько финалистов конкурса «Лидеры России» предложили изменить логотип партии «Единая Россия».

