На выборах губернатора Самарской области могут отменить досрочное голосование

Избирательная комиссия Самарской области направила в губернскую думу законопроект, согласно которому может быть отменено досрочное голосование на выборах губернатора региона.



«Ключевой особенностью законопроекта, предложенного облизбиркомом, стала отмена института досрочного голосования на выборах губернатора Самарской области и замена его на апробированный в ходе прошедших выборов президента РФ механизм голосования по месту нахождения»,– говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что эту же норму предлагается включить в закон о референдуме Самарской области.