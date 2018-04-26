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На выборах губернатора Самарской области могут отменить досрочное голосование

16:58, 26.04.2018
На выборах губернатора Самарской области могут отменить досрочное голосование
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Избирательная комиссия Самарской области направила в губернскую думу законопроект, согласно которому может быть отменено досрочное голосование на выборах губернатора региона.

«Ключевой особенностью законопроекта, предложенного облизбиркомом, стала отмена института досрочного голосования на выборах губернатора Самарской области и замена его на апробированный в ходе прошедших выборов президента РФ механизм голосования по месту нахождения»,– говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что эту же норму предлагается включить в закон о референдуме Самарской области.

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