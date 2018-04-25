Зеленодольским чиновникам запретили курить во время совещания

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин подписал решение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления.

В кодексе указано, что зеленодольским чиновникам запрещается курить во время совещания. Кроме того, нельзя допускать высказываний дискриминационного характера, грубости и угроз, сообщается на сайте Зеленодольского муниципального района.

Документ также включает и стандарты антикоррупционного поведения муниципальных служащих, которые учитывают все сферы его деятельности, — от назначения на должность до наличия близкого родства между ними.



Ранее стало известно, что региональных чиновников, участвующих в реализации приоритетных правительственных проектов, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению.