Зеленодольским чиновникам запретили курить во время совещания
Глава Зеленодольского района Александр Тыгин подписал решение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления.
В кодексе указано, что зеленодольским чиновникам запрещается курить во время совещания. Кроме того, нельзя допускать высказываний дискриминационного характера, грубости и угроз, сообщается на сайте Зеленодольского муниципального района.
Документ также включает и стандарты антикоррупционного поведения муниципальных служащих, которые учитывают все сферы его деятельности, — от назначения на должность до наличия близкого родства между ними.
Ранее стало известно, что региональных чиновников, участвующих в реализации приоритетных правительственных проектов, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым