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Зеленодольским чиновникам запретили курить во время совещания

22:27, 25.04.2018
Зеленодольским чиновникам запретили курить во время совещания
Фото: minsvyaz.ru

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин подписал решение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления.

В кодексе указано, что зеленодольским чиновникам запрещается курить во время совещания. Кроме того, нельзя допускать высказываний дискриминационного характера, грубости и угроз, сообщается на сайте Зеленодольского муниципального района.

Документ также включает и стандарты антикоррупционного поведения муниципальных служащих, которые учитывают все сферы его деятельности, — от назначения на должность до наличия близкого родства между ними.

Ранее стало известно, что региональных чиновников, участвующих в реализации приоритетных правительственных проектов, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению.

ОбществоВласть Татарстан
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