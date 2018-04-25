Глава администрации Кирова отказался брать заместителем экс-министра образования Измайлова

Глава администрации Кирова Илья Шульгин отказался брать в заместители бывшего министра образования области Александра Измайлова. Сити-менеджер объяснил, что не может ждать, пока бывший чиновник покинет должность директора Кировского технологического колледжа.

Сегодня в гордуме Кирова депутаты должны были голосовать за или против кандидатуры Измайлова, передает newsler.ru. Однако Шульгин попросил снять вопрос с повестки.

«Те сроки, в которые он может, не подходят мне», — приводит издание слова главы администрации.

Напомним, что Измайлов занимал пост министра образования области с 2015 по 2016 год. С января 2017 года он является директором КОГПОБУ «Кировский технологический колледж».