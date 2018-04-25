ФАС предписала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала мобильному оператору Tele2 предписание до 31 мая устранить национальный роуминг. Об этом говорится в материалах ведомства.

«В срок до 31.05.2018 ООО «Т2 Мобайл» надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО «Т2 Мобайл» попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации», — сказано в документе ФАС.



Исключением является территория Крыма и города Севастополя.

Оператор должен отчитаться перед ведомством в срок не позднее 5 дней со дня выполнения предписания.



Напомним, что 10 апреля ФАС признала оператора Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге. В ведомстве отметили, что оператор снизил тарифы для абонентов в Крыму и Севастополе, однако для жителей других регионов цены на услуги остались прежними. В Tele2 заявили, что будут разбираться в претензиях ФАС к абонентским тарифам.