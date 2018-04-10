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ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге

20:29, 10.04.2018
ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба признала оператора Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге. Размер штрафа для оператора объявят после завершения административного производства.

«Компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, это непременно произойдет в рамках предписания ФАС. На очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов — справедливые тарифы на связь в поездках по России», — говорится в сообщении ФАС.

Там отметили, что Tele2 снизил тарифы для абонентов в Крыму и Севастополе, однако для жителей других регионов цены на услуги остались прежними.

Ранее в ФАС сообщили, что ведомство может не штрафовать операторов из-за национального роуминга.

ТехнологииТелекоммуникации
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