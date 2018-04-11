Tele2: «Хотим разобраться в претензиях ФАС к абонентским тарифам»

В компании Tele2 прокомментировали решение ФАС признать оператора связи нарушителем в деле о национальном роуминге.



«Являясь федеральным оператором, Tele2 оказывает услуги связи не на всей территории страны. В тех регионах, где компания не представлена, Tele2 работает на других сетях, при этом остается самым доступным по цене оператором. Даже там, где сети Tele2 нет, абонент не видит разницы в стоимости мобильной связи по сравнению с ее ценой в регионах присутствия компании.

Кроме того, в середине февраля Tele2 в 5 раз снизила стоимость всех входящих звонков в Крыму и Севастополе.

Мы рады, что ФАС не нашел нарушений в части межоператорских роуминговых тарифов. Сейчас мы ждем мотивировочную часть этого решения, чтобы разобраться в претензиях к абонентским тарифам», — заявили «Реальному времени» в пресс-службе Tele2.

О решении ФАС стало известно накануне, 10 апреля. По мнению антимонопольной службы, оператор добровольно не устранил необоснованную разницу в тарифах. Сумму штрафов для Tele2 в ФАС обещали озвучить позднее.