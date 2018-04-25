В Татарстане наградили спасших чужие жизни школьников

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин наградил школьников почетными грамотами Государственного совета РТ.



Ученик Рудницкой школы Камско-Устьинского района Артур Нугуманов был удостоен Почетной грамоты Российского союза спасателей за то, что летом 2017 года вытащил из воды тонущего одноклассника. Ученик Среднедевятовской школы Лаишевского района Евгений Савельев спас утопающего трехлетнего ребенка. Ученик кадетской школы №49 в Набережных Челнах Ильназ Смирнов был отмечен за помощь в локализации пожара, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Также в Госсовете наградили победителей республиканских конкурсов детских рисунков, сочинений и эссе в рамках «Парламентского урока — 2017» и победителей онлайн-тестирования, посвященного 25-летию принятия Конституции РТ.