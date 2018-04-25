Роспотребнадзор: в России улучшилось качество хлеба

По итогам проверки более 21 тыс. проб хлеба в I квартале 2018 года Роспотребнадзор отметил улучшение качества хлебобулочных изделий.



«По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ведомство провело анализ по санитарно-химическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям. При этом по содержанию химических загрязнителей (токсичные элементы, пестициды, микотоксины) нормам не соответствовал 0,1% проб, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) — 0,8% проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — менее 2%.

Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий стали в том числе наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее.

Напомним, в 2017 году Роспотребнадзор забраковал более 6 тыс. кг хлеба и хлебобулочной продукции.