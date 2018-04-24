В России продукты за январь — март подорожали втрое быстрее, чем в ЕС

В России рост цен на продукты за январь — март 2018 года составил 1,7%, в то время как в Евросоюзе продукты подорожали за этот отрезок времени на 0,5%. Об этом сообщает Росстат.

При этом в марте цены на продукты питания в России выросли на 0,7%, а в ЕС — на 0,1%. В нашей стране в первые три месяца 2018 года зафиксирован существенный рост цен на овощи — 12,6% (в ЕС —1,5%), на фрукты — 8,7% (в ЕС — 2,7%).

Также подорожали молочные изделия, сыры и яйца на 1,1% (в ЕС на 0,4%); рыба и морепродукты — на 0,7% (в ЕС на 0,6%); масла и жиры — на 0,3% (в ЕС они стали, напротив, дешевле на 0,9%). Подешевели за отчетный период мясо и мясопродукты (в РФ на 0,6%, в ЕС — на 0,1%).

Ранее аналитики исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что расходы россиян в марте выросли по сравнению с февралем на 10,8%.