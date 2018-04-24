За неделю процент активной аудитории Telegram снизился до 74,7%

За неделю процент активной аудитории Telegram снизился до 74,7%. 15 апреля этот показатель был на уровне 77,7%. При этом количество постов выросло на 6%, суммарный охват — на 15%, темп прироста подписчиков — на 23%. Об этом на своей странице в мессенджере сообщил адвокат Павел Чиков.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Блокировка IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров привела к сбоям в работе образовательных платформ, служб доставки, онлайн-площадок для игр, зацепила Viber, дилерские центры Volvo и даже сайт «Диссернет».



Кроме того, многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google.