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За неделю процент активной аудитории Telegram снизился до 74,7%

01:23, 24.04.2018
За неделю процент активной аудитории Telegram снизился до 74,7%
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

За неделю процент активной аудитории Telegram снизился до 74,7%. 15 апреля этот показатель был на уровне 77,7%. При этом количество постов выросло на 6%, суммарный охват — на 15%, темп прироста подписчиков — на 23%. Об этом на своей странице в мессенджере сообщил адвокат Павел Чиков.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Блокировка IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров привела к сбоям в работе образовательных платформ, служб доставки, онлайн-площадок для игр, зацепила Viber, дилерские центры Volvo и даже сайт «Диссернет».

Кроме того, многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google.

ТехнологииIT
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