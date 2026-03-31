Билайн выбрал победителей в кейсе на II ИнноХакатоне трех столиц

Также оператор намерен применить лучшие разработки юных программистов для развития киберволонтерства в России

В Иннополисе завершился II ИнноХакатон трех столиц — IT*-соревнование для школьников 7—11 классов и студентов средних специальных учебных заведений. 24 команды из Казани, Москвы и Иннополиса на несколько дней погрузились в решение реальных бизнес-задач от крупных компаний.

Одним из ключевых партнеров хакатона выступил Билайн. Выбор темы кейса от оператора был неслучаен: по итогам последних исследований ComNews Research Билайн вновь подтвердил статус самого безопасного оператора связи в России в 2025 году по комплексу механизмов защиты абонентов сотовой связи. Следуя приоритету защиты клиентов в цифровой среде, компания предложила школьникам и студентам решить социально значимую задачу, напрямую связанную с безопасностью.

Кейс для юных разработчиков заключался в создании прототипа панели управления «Дашборд координатора киберволонтеров». Цель — разработать инструмент, который позволит руководителю волонтерского движения оперативно отслеживать активность участников и количество проведенных занятий, видеть рейтинг лидеров, отказавшись от ручного сбора данных в таблицах. Участникам предстояло предложить любое техническое решение — от бота в мессенджере до полноценного веб-сервиса.

Над задачей от Билайна работали 5 команд, которые прошли путь от генерации идей до защиты проектов. Оценка жюри включала такие критерии, как сложность технического исполнения и качество реализации, практическая применимость решения, степень детализации презентаций и сплоченность командной работы, а также креативность и инновационность подхода.

По итогам двух дней напряженной работы, общения с менторами от компании и презентации проектов определился победитель. Первое место в кейсе от Билайна заняла команда OIAIAIOLAIK — учащиеся Лицея Иннополис.

Эксперты Билайна отметили высокий уровень всех представленных решений: участники продемонстрировали не только глубокое понимание потребностей координаторов волонтеров, но и впечатляющий уровень технической реализации, предложив функциональные и удобные продукты.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Мы стремились к тому, чтобы кейс был не просто соревновательной задачей, но и имел реальную социальную ценность. Я рад, что ребята с энтузиазмом откликнулись на вызов и предложили действительно интересные и применимые идеи. Уверен, свежий взгляд юных ИТ-специалистов позволил создать прототипы, которые имеют высокие шансы стать основой реального инструмента для координации движения киберволонтеров по всей России. II ИнноХакатон трех столиц вновь подтвердил статус площадки для раскрытия потенциала разработчиков и программистов, способных решать сложные задачи бизнеса и общества, находясь при этом на самом старте своей карьеры в сфере ИТ».

* IT (Information Technology) — информационные технологии.

