Глава Ростелекома заявил о падении трафика WhatsApp* и Telegram

Осеевский отметил, что WhatsApp* «умер», а Telegram «умирает», при этом растет трафик отечественного мессенджера Max

Глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, что популярные мессенджеры теряют трафик в России, пишет РИА «Новости».

По словам Осеевского, трафик WhatsApp* практически отсутствует после признания Meta* экстремистской организацией и запрета приложения в России. Он также отметил, что трафик Telegram стремительно снижается. При этом, по его словам, растет популярность отечественного мессенджера Max.

Ариана Ранцева