Минцифры обсуждает с операторами связи приостановку платежей Apple
Минцифры России провело 28 марта совещание с российскими операторами связи — «большой четверкой», — в ходе которого обсуждалась возможность временной приостановки оплаты сервисов Apple посредством мобильных счетов. Об этом сообщил источник в правительстве.
— Минцифры на совещании с «большой четверкой» 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store, — заявил источник.
Напомним, что в марте 2022 года Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу некоторых сервисов, включая App Store.
