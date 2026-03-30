Минцифры обсуждает с операторами связи приостановку платежей Apple

Целью данной меры является оказание давления на американскую компанию Apple с целью возвращения российских приложений в App Store

Минцифры России провело 28 марта совещание с российскими операторами связи — «большой четверкой», — в ходе которого обсуждалась возможность временной приостановки оплаты сервисов Apple посредством мобильных счетов. Об этом сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника, целью данной меры является оказание давления на американскую компанию Apple с целью возвращения российских приложений в App Store.

— Минцифры на совещании с «большой четверкой» 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store, — заявил источник.

Напомним, что в марте 2022 года Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу некоторых сервисов, включая App Store.

Рената Валеева