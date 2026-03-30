Татарстанцы жалуются на работу мессенджера Max
У пользователей не приходят и не отправляются сообщения
Жители Татарстана массово сообщают о проблемах в работе мессенджеров — наибольшие сложности пользователи испытывают с национальным мессенджером Max и китайским DeepSeek. По данным анализа жалоб, 32% обращений от татарстанцев связаны именно с Max, еще 36% касаются проблем с DeepSeek.
Пользователи национального мессенджера Max по всей России фиксируют сбои в работе сервиса: сообщения не отправляются и не приходят.
При этом в Татарстане фиксируется умеренное число обращений, связанных с качеством интернет‑соединения в целом. Такая информация размещена на сайте DownDetector.
