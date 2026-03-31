Глава Минцифры выступил против введения штрафов за использование VPN

Министерство стремится решить задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей»

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев высказался о планах по снижению использования VPN‑сервисов в России. В отраслевом чате «Мы и IT» в Max министр подтвердил, что ведомство обязано выполнить поставленную задачу, но при этом подчеркнул: предложение о введении административной ответственности за использование VPN министерству «категорически не нравится».

Шадаев пояснил, что ограничения доступа к ряду зарубежных платформ стали результатом длительных, но безуспешных переговоров о выполнении законодательных требований. При этом Минцифры стремится решить задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».

Министр отметил, что обсуждаемое введение административной ответственности — это «решение в лоб», которое ведомство не считает оптимальным. По словам Шадаева, текущие меры представляют собой сложный компромисс: «Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже». Он также добавил, что Минцифры готово искать решения с учетом различных нюансов — например, вопросов доступа разработчиков и встроенной оплаты — в рамках общего курса.

Параллельно журнал Forbes сообщил со ссылкой на источники, что на совещаниях, проведенных Шадаевым в минувшие выходные, обсуждалась возможность взимания платы с пользователей за использование VPN, а также блокировка доступа к цифровым платформам для тех, кто заходит через средства обхода блокировок.

Кроме того, Минцифры прорабатывает вопрос принуждения компании Apple к возвращению популярных российских приложений в App Store. В качестве возможного инструмента воздействия рассматривается приостановка оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. Источник в правительстве указал, что компания ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок.

Рената Валеева