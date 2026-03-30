Охваты в Telegram упали на 15%, но авторы увеличили частоту постов

С начала замедления Telegram блоги в мессенджере столкнулись со снижением охватов в среднем более чем на 15%. При этом число публикаций в каналах начало расти, пишет «Коммерсантъ».

По данным сервиса Sfeкyx, особенно заметный рост наблюдался у крупных каналов с середины декабря 2025 года по конец марта 2026 года: медианная частота публикаций выросла с 9 до 9,2 поста, а суммарная активность блогов увеличилась на 4%.

Вместе с тем эффективность публикаций за указанный период снизилась. Медианные просмотры по всем категориям каналов упали на 16,2%. При этом малые каналы теряют до 17% просмотров, а крупные — до 9%. В компании характеризуют такую динамику не как стагнацию Telegram, а как переход в фазу «стрессовой адаптации».

В декабре прошлого года Telegram занимал второе место по числу аудитории. Месячный охват составил 93,6 млн человек (76,1% населения), а среднесуточный — 74,3 млн (60,4%).



Еще один важный показатель экосистемы Telegram — объем рекламы. По итогам 2025 года он оценивается в 38 млрд руб., причем около 25% бюджета пришлось на рекламу без маркировки.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, что популярные мессенджеры теряют трафик в России. Трафик WhatsApp* практически отсутствует после признания Meta* экстремистской организацией и запрета приложения в России. Он также отметил, что трафик Telegram стремительно снижается.



