США планируют высадку человека на Луну в ближайшие четыре года

20:19, 27.03.2026

Президент SpaceX Гвинн Шотсвелл сообщила, что при этом будут задействованы роботы

Фото: Динар Фатыхов

США планируют высадить человека на Луну в ближайшие четыре года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотсвелл. По ее словам, при создании инфраструктуры на спутнике Земли будут использоваться роботы.

Ранее, в феврале, глава SpaceX Илон Маск заявлял, что в течение 10 лет компания намерена построить на Луне саморазвивающийся город. Также он сообщил, что работа по строительству города на Марсе планируется через пять–семь лет.

Ариана Ранцева

