США планируют высадку человека на Луну в ближайшие четыре года
Президент SpaceX Гвинн Шотсвелл сообщила, что при этом будут задействованы роботы
США планируют высадить человека на Луну в ближайшие четыре года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотсвелл. По ее словам, при создании инфраструктуры на спутнике Земли будут использоваться роботы.
Ранее, в феврале, глава SpaceX Илон Маск заявлял, что в течение 10 лет компания намерена построить на Луне саморазвивающийся город. Также он сообщил, что работа по строительству города на Марсе планируется через пять–семь лет.
