Nebius построит дата-центр у границы с Россией в Финляндии за $10 млрд

Ранее бывшая материнская структура «Яндекса» и Meta* договорились об инвестициях в размере $27 млрд в инфраструктуру для ИИ

Фото: Артем Дергунов

Компания Nebius Group, бывшая материнская структура «Яндекса», планирует построить в финском городе Лаппеенранте, расположенном недалеко от границы с Россией, новый центр обработки данных для ИИ. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщил Reuters.

Мощность будущего дата‑центра составит 310 МВт, а стоимость проекта оценивается примерно в 10 миллиардов долларов США. По прогнозам, объект станет одним из крупнейших центров обработки данных в Европейском союзе, что усилит позиции региона в глобальной гонке за лидерство в сфере ИИ‑инфраструктуры.

Выбор Лаппеенранты не случаен: город находится на берегу озера Сайма, крупнейшего в Финляндии, что дает преимущества для организации систем охлаждения дата‑центра.

Ранее базирующаяся в Нидерландах Nebius и американская Meta* договорились об инвестициях в размере $27 млрд на пять лет в инфраструктуру для ИИ.

Компания Nebius была запущена 16 июля 2024 года несколькими зарубежными стартапами, ранее входившими в структуру Yandex N.V. — бывшей головной компании российского «Яндекса». Руководителем новой организации стал бывший глава и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.



Рената Валеева