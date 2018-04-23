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На 89-м году жизни скончался один из старейших преподавателей казанского журфака — Джавид Акчурин

18:42, 23.04.2018
На 89-м году жизни скончался один из старейших преподавателей казанского журфака — Джавид Акчурин
Фото: скриншот kpfu.ru

Сегодня в Казани после тяжелой продолжительной болезни на 89-м году ушел из жизни один из старейших преподавателей казанского журфака — Джавид Акчурин. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Гражданская панихида состоится 24 апреля, в 10.00, по адресу: улица Аделя Кутуя, 5а, кв. 70.

Джавид Галимович Акчурин родился 8 марта 1930 года. В 50-е годы работал на Куйбышевской студии кинохроники помощником кинооператора. Затем стал фотокорреспондентом газет «Советская Татария» и «Социалистик Татарстан», сотрудничал с «Известиями», агентством фотохроники ТАСС.

На отделении журналистики Казанского государственного университета работал преподавателем более 45 лет — с 1966-го по 2012 год.

Акчурин имел ученую степень кандидата филологических наук, звание доцента, удостоился звания «Заслуженный работник культуры Татарстана», он «Заслуженный преподаватель Казанского университета», член Союза журналистов России и Республики Татарстан.

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