На 89-м году жизни скончался один из старейших преподавателей казанского журфака — Джавид Акчурин

Сегодня в Казани после тяжелой продолжительной болезни на 89-м году ушел из жизни один из старейших преподавателей казанского журфака — Джавид Акчурин. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Гражданская панихида состоится 24 апреля, в 10.00, по адресу: улица Аделя Кутуя, 5а, кв. 70.

Джавид Галимович Акчурин родился 8 марта 1930 года. В 50-е годы работал на Куйбышевской студии кинохроники помощником кинооператора. Затем стал фотокорреспондентом газет «Советская Татария» и «Социалистик Татарстан», сотрудничал с «Известиями», агентством фотохроники ТАСС.

На отделении журналистики Казанского государственного университета работал преподавателем более 45 лет — с 1966-го по 2012 год.



Акчурин имел ученую степень кандидата филологических наук, звание доцента, удостоился звания «Заслуженный работник культуры Татарстана», он «Заслуженный преподаватель Казанского университета», член Союза журналистов России и Республики Татарстан.

