Бывший премьер-министр Финляндии встретился с Миннихановым и провел лекцию для чиновников РТ

В Казань во второй раз прибыл председатель правления консалтинговой компании East Office, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.

Сначала он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«У Финляндии огромный потенциал, и по многим направлениям она является лидером. Мы, со своей стороны, также часто обращаем свои взоры в сторону Финляндии, и главное — у нас есть полное взаимопонимание, есть хорошие примеры сотрудничества. У вас есть прекрасные образовательные программы, я сам не раз посещал ваши научно-образовательные центры», — приводит слова главы РТ пресс-служба.

После этого Эско Ахо выступил перед татарстанскими чиновниками в образовательной лекцией об инновационной модели Финляндии. Он рассказал о том, как она спроектирована и как работает, о потенциальных проблемах в ее развитии в будущем.

Также бывший премьер-министр Финляндии сообщил об основных направлениях политики страны в области технологического развития, эффективность которых доказана на практике.