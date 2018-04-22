Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российского коллегу Владимира Путина сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — сказал он.

Макрон отметил, что Путин занимает «чрезвычайно жесткую позицию по отношению к меньшинствам и его оппонентам». Президент Франции также отметил, что не разделяет «представлений о демократии», которых придерживается российский лидер.

Ранее в МИД Франции подтвердили визит Макрона в Россию в мае.