Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает российского коллегу Владимира Путина сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — сказал он.
Макрон отметил, что Путин занимает «чрезвычайно жесткую позицию по отношению к меньшинствам и его оппонентам». Президент Франции также отметил, что не разделяет «представлений о демократии», которых придерживается российский лидер.
Ранее в МИД Франции подтвердили визит Макрона в Россию в мае.ОбществоВласть
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