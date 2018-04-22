Власти Оренбурга готовы потратить на благоустройство кладбищ города 2 миллиона рублей

Администрация Оренбурга объявила тендер на благоустройство кладбищ города. Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, заявки на участие в аукционе принимаются с 9 по 26 апреля. Итоги будут подведены 3 мая.

Из документации следует, что управлению ЖКХ городской администрации требуется не само благоустройство кладбищ, а «изготовление и устройство элементов благоустройства». Согласно техзаданию, кладбищам Оренбурга требуются указатели, емкости для воды, туалеты и прочее.

Ранее «Реальное время» писало о тендере на содержание кладбищ Ижевска. Его выиграло ООО «Легат», запросившее за работу 8,39 млн рублей.