Содержанием кладбищ Ижевска займется ООО «Легат»
Власти Ижевска определили победителя тендера на содержание городских кладбищ. Им стало ООО «Легат».
Компания готова взяться за работу за 8,39 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, вторая компания, ООО «Стройград», запросила 8,44 млн рублей.
Напомним, что ижевские власти объявили тендер в конце февраля. Начальная цена закупки составляла 11,2 млн рублей. За эти деньги администрация города рассчитывает на уборку и вывоз мусора, покос травы и прочие услуги.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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